المرصد السوري لحقوق الانسان: اغتيالات جديدة في درعا وقلق من اقتحام بلدة في القنيطرة

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «الميليشيات الإيرانية تستغل أهالي ريف حماة الشمالي لتجنيدهم في صفوف ميليشياتها، حيث إن عوائل من أهالي ريف حماة الشمالي عادوا إلى قراهم بعد انسحاب الفصائل منها وبسط قوات النظام سيطرتها الكاملة على المنطقة». كما أعلنت القوى الأمنية بمنطقة محردة مسؤوليتها عن كامل الأراضي والأملاك الزراعية، «مما جعل هناك فرصة للإيرانيين بالدخول إلى تلك القرى ومساندتهم واستقطاب الشباب لصالح ميليشياتها، ففي قرية لطمين تطوع عشرات الشبان في صفوف الميليشيات الإيرانية مقابل حماية أرزاقهم وأموالهم».

وتشهد المنطقة نزاعًا دائمًا بين عناصر قوات النظام في المنطقة والعناصر التابعة للإيرانيين، حول أشجار الفستق الحلبي الذي تشتهر به مناطق ريف حماة الشمالي، إذ يبدأ النزاع مع اقتراب موسم القطاف، واختلافها على حصة تلك الميليشيات من المحصول.

وقال «المرصد السوري»: «ينخرط الشبان في صفوف الميليشيات الإيرانية تجنبًا للمساءلة القانونية، وطمعا بالدعم الأمني والإغاثي والعسكري». وكان المزارعون السوريون هجروا منطقة حماة لسنوات بسبب الحرب التي أجبرتهم على ترك أراضيهم وشجرة الفستق التي تدر عليهم ذهبا أحمر، وعادوا العام الماضي بعد إزالة الألغام التي تهدد حياتهم ليواجهوا مصاعب كثيرة للعناية بحقولهم وأشجارهم التي أصابها المرض والجفاف في غيابهم. ويقول مواطنون إن «شجرة الفستق الحلبي هي الرئة التي تتنفس منها بلدات ريف حماة».

المصدر: الشرق الاوسط