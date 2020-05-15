المرصد السوري لحقوق الانسان: انتهاكات بالجملة ترتكبها مرتزقة تركيا في المناطق المحتلة شمال سوريا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس, جملة من الانتهاكات من قبل مرتزقة تركيا بحق المدنيين.

وأفاد المرصد أن المرتزقة التابعين لتركيا قامت بتأجير كروم الزيتون والعنب العائدة للمزارعين الكرد في قرية “ميدان إكبس”، إلى رعاة الماشية من المستوطنين العرب في المنطقة.

كما قال أن الشرطة العسكرية التابعة لتركيا، نفذت حملة دهم لمنازل المدنيين الكرد في قرية دير بلوك التابعة لناحية جنديرس في ريف عفرين, واعتقلت 6 مواطنين في منازلهم واقتادتهم إلى سجونها لأسباب غير معروفة إلى الآن.

وكان المرصد السوري قد نشر قبل أيام، أن عناصر تابعة لفصيل السلطان سليمان شاه “العمشات”، قامت بطرد عدد من أهالي بلدة “الشيخ حديد” من منازلهم ومحلاتهم التجارية والاستيلاء عليها، بغية تأجيرها والانتفاع من مردودها لصالح الفصيل.

وفي حادثة باتت تتكرر بشكل شبه يومي، حيث تقوم مرتزقة تركيا بتعفيش المنازل ضمن عموم المناطق المحتلة, قامت الجماعات المرتزقة التابعة لتركيا بإحراق 9 منازل في قريتي القاسمية والمحمودية بريف تل تمر عمداً، وذلك عقب إفراغ محتواها وسرقته، هناك، وتعمد إلى إحراقها بعد ذلك.

المصدر:موقع ادار برس