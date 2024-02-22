وذكرت مصادرنا أن المضادات الجوية السورية أطلقت صواريخ للتصدي للقصف الذي استهدف دمشق.

من ناحيته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “في ثاني استهداف خلال ساعات قصفٌ إسرائيلي على مواقع لميليشيات إيرانية جنوب غربي دمشق”.

ويأتي هذا الانفجار، بعد أن ضربت غارات إسرائيلية أحد أحياء العاصمة السورية، صباح الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين وتسبب في أضرار مادية، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي السوري.

ولم يصدر عن إسرائيل أي تأكيد بشأن الضربة حتى اللحظة.

وأعلن التلفزيون السوري أن عدة صواريخ أصابت حي كفر سوسة غربي العاصمة، لكنه لم يذكر تفاصيل ولم يحدد هوية القتيلين.