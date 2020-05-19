المرصد السوري لحقوق الانسان: داعش يعدم 11 شخصاً بالرصاص في سوريا

أعدم تنظيم داعش الإرهابي، خلال يومين، 11 شخصا بالرصاص في شرق سوريا، غالبيتهم من المقاتلين الموالين للنظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين.

وأوضح المرصد أن داعش أعدم سبعة عناصر من المليشيات الموالية للنظام في بادية دير الزور، وأن “الجثث تم العثور عليها فجر اليوم على طريق مدينة دير الزور والعاصمة دمشق، في جنوب غربي محافظة دير الزور”.

ويأتي ذلك غداة قطع التنظيم “طريق دمشق-دير الزور، عند منطقة كباجب، حيث استولى على سيارة تقل ضابطاً في صفوف قوات النظام إضافة إلى عسكريين آخرين وامرأة، وأعدمهم جميعا”، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

المصدر: موقع عين على سوريا