المرصد السوري لحقوق الانسان: قتيلان على الأقل في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في دمشق

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استهدفت إسرائيل مبنى سكنيا في جنوب غرب العاصمة السورية دمشق بعدد من الصواريخ، صباح اليوم الاربعاء. فيما أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل شخصين على الأقل في القصف الذي طال منطقة سكنية.

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