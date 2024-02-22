المرصد السوري لحقوق الانسان: مسيرة مجهولة” تضرب “مستودعا للأسلحة الإيرانية” في البوكمال السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بأن طائرة مسيرة مجهولة الهوية “استهدفت” مستودعا للأسلحة “تابعا للمليشيات الإيرانية” بمدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

ولم يعط المرصد السوري مزيدا من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد وقت قليل من تعرض منطقة كفرسوسة بالعاصمة السورية دمشق، الأربعاء، لقصف نسبه التلفزيون السوري لإسرائيل.

وأسفر ذلك عن مقتل 3 أشخاص، في ضربة وصفها المرصد السوري بأنها “عملية اغتيال”. ولم تقر إسرائيل بتلك الضربة، وهي نادرا ما تعلق على أي ضربات مماثلة تتعرض لها سوريا.

وجاءت هذه الأحداث، بعد قرابة شهر من ضربة أخرى نسبت لإسرائيل، استهدفت مبنى سكنيا في منطقة المزة فيلات، مما أدى إلى مقتل 5 قادة من “الحرس الثوري” الإيراني، من بينهم رئيس الاستخبارات الخاصة بالملف السوري، صادق أوميد زاده.

كما تعرض بناء سكني في منطقة شارع الملعب بمدينة حمص، قبل أسبوعين، لضربة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنها أسفرت عن مقتل مدنيين وعناصر من “حزب الله” اللبناني.

المصدر: الحرة