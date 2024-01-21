المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل خمسة مستشارين عسكريين إيرانيين في غارة إسرائيلية على دمشق

أدت غارة إسرائيلية السبت على مبنى في دمشق كان يستضيف “اجتماع قيادات مقربة من إيران”، إلى مقتل خمسة مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني بينهم مسؤول استخباراتي. وتتزامن تلك الضربات مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تزداد الخشية من اتساع رقعتها.

لقي مسؤول في استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبه وثلاثة عناصر أخرى السبت حتفهم في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في دمشق كان يستضيف “اجتماع قيادات مقربة من إيران”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ارتفاع عدد القتلى من عناصره إلى خمسة بعدما كان أفاد سابقا عن مقتل أربعة مستشارين عسكريين في الضربة التي اتهم إسرائيل بشنها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن خامس القتلى هو عضو في قوة النخبة توفي متأثرا بإصابته في هجوم صاروخي إسرائيلي.

وقال بيان للحرس الثوري إن محمد أمين صمدي “استشهد بعد أن كان من بين جرحى الجريمة الإرهابية الصهيونية التي وقعت اليوم في دمشق”.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربة استهدفت حي المزة في غرب دمشق حيث تقع عدة مقرات أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية وسفارات ومنظمات أممية.

وتعد تلك الضربة آخر عمليات الاستهداف التي اتهمت إسرائيل بتنفيذها خلال الأسابيع الماضية ضد قياديين في ما يُعرف بـ”محور المقاومة” الذي تقوده إيران وتنضوي فيه فصائل فلسطينية بينها حركة حماس وآخرى عراقية ويمنية إضافة إلى حزب الله اللبناني.

وتتزامن تلك الضربات مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تزداد الخشية من اتساع رقعتها.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية بدورها أن الضربة الإسرائيلية أودت بحياة “مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا ونائبه وعنصرين آخرين من الحرس”.

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على الضربة.

انهيار المبنى المستهدف بالكامل

وفي منطقة المزة، أفاد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية بانهيار المبنى المستهدف بالكامل.

ونقل مشاهدته لسيارات إطفاء وإسعاف وفرق الهلال الأحمر السوري في المكان الذي طوقته القوى الأمنية بشكل كامل.

وقال أحد سكان المنطقة، طالبا عدم ذكر اسمه، “سمعت صوت الانفجار بشكل واضح في منطقة المزة، وشاهدتُ سحابة دخان كبيرة بالصدفة عندما كنتُ على السطح (…) بعد دقائق سمعت أصوات سيارات إسعاف”.

وأفاد المرصد السوري بدوره أن “الضربة طالت مبنى يتبع للحرس الثوري الإيراني في منطقة معروفة بأنها أمنية بامتياز ويقطن فيها مسؤولون إيرانيون وفلسطينيون”، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص، بينهم الإيرانيون وسوري “متعاون معهم”.

ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى لوجود أشخاص تحت الأنقاض.

وأورد الإعلام الرسمي السوري “ارتقاء عدد من الشهداء بينهم عدد من المستشارين الإيرانيين” في الضربة، قبل أن تعلن وزارة الدفاع السورية “استشهاد واصابة عدد من المدنيين” من دون تحديد عددهم في “عدوان جوي” إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل.

اغتيالات لمسؤولين إيرانيين في سوريا

وفي 25 كانون الأول/ديسمبر، قتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في ضربة إسرائيلية قرب دمشق.

وموسوي هو أبرز قيادي في فيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري، يُقتل خارج إيران، بعد اللواء قاسم سليماني، قائد القوة آنذاك الذي قُتل في غارة أميركية في العراق في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020.

وأعلنت إيران مرارا خلال السنوات الماضية مقتل أفراد من قواتها في سوريا، حيث تؤكد أنهم يتواجدون في مهام “استشارية”. وتعد إيران حليفاً أساسياً للرئيس السوري بشار الأسد، وقدمت خلال النزاع المستمر في بلاده منذ 13 عاما، دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لدمشق.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضا مواقع للجيش السوري.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بانه محاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا

ومنذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، استهدفت إسرائيل مرارا الأراضي السورية، وقد طال القصف مرات عدة مطاري دمشق وحلب الدولين، وأيضا مواقع تابعة لحزب الله.

وتزداد الخشية من توسع الحرب في المنطقة وخصوصاً إلى جبهة لبنان، حيث قتل نائب رئيس مكتب حركة حماس صالح العاروري في ضربة جوية اتهمت إسرائيل بتنفيذها في الثاني من كانون الثاني/يناير في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

ومنذ بدء حرب غزة، تشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تبادلا للقصف بين حزب الله وإسرائيل. تزامنا، يشن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران هجمات في البحر الأحمر ضد سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل، وتتبنى فصائل عراقية تدعمها طهران هجمات ضد قواعد تضم قوات أمريكية في سوريا والعراق.

كما أطلقت مجموعات موالية لإيران بضع مرات قذائف من جنوب سوريا باتجاه الجولان المحتل.