المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 390 من المرتزقة في ليبيا منذ بدء التدخل التركي

المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 390 من المرتزقة في ليبيا منذ بدء التدخل التركي

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا نقلت حتى الآن أكثر من 13 ألف عنصر متطرف من الفصائل الموالية لأردوغان في سوريا إلى ليبيا للمشاركة في الحرب كمرتزقة.

وقال المرصد، في تصريحات صحفية، الجمعة، إنه تم تسجيل مقتل 390 من مرتزقة أردوغان في ليبيا، منذ بدء تدخل تركيا في البلاد.

وأوضح المرصد أن من بين القتلى في الأيام الأخيرة قيادي متشدد بصفوف المرتزقة السوريين، قتل بنيران سلاح الجو في محيط مدينة سرت الليبية.

وأشار إلى أن الإرهابي سامر الأطرش المكنى بـ”أبي يعرب الأثري”، وصل إلى ليبيا للقتال إلى جانب مليشات فايز السراج، قُتل على مشارف مدينة سرت، وكان قياديا بجبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) وقد فصل منذ فترة طويلة بسبب قضايا سرقة.

المصدر:موقع وطن كلوب