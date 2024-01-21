المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 5 ضباط في الحرس الثوري الإيراني بقصف “إسرائيلي” في دمشق

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كشفت مصادر سورية وإيرانية مقربة من النظامين في دمشق وطهران عن سقوط عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، بينهم مسؤول استخباراتي كبير ونائبه، وعناصر من الجيش السوري في قصف “إسرائيلي” في دمسق. وإسرائيل لم تعلق على ذلك.

المصدر: DW

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