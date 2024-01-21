المرصد السوري لحقوق الانسان: 10 قتلى بينهم 4 من الحرس الثوري وسوري و4 مفقودين

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف الحرس الثوري في دمشق الى عشرة قتلى. وقال المرصد في بيان ان القتلى هم 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري ومدني من الجنسية السورية إضافة الى 4 مفقودين لا تعرف هوياتُهم.واكد المرصد ان دوي انفجارا عنيفا سمع في انحاء دمشق اثر استهداف مبنى مؤلفٍ من اربعة طوابق في حي المزة غربي دمشق بصاروخ اسرائيلي تسبب بتدمير المبنى بشكل كامل.

المصدر: الشرقية