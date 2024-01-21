المرصد السوري لحقوق الانسان: 5 قتلى في قصف إسرائيلي لمبنى سكني في دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، اليوم السبت، عن مقتل خمسة أشخاص نتيجة استهداف إسرائيلي لمبنى في العاصمة السورية، دمشق.

وفي بيان صحفي، أوضح المرصد أن انفجاراً عنيفاً وقع في حي المزة فيلات غربي دمشق، نتيجة استهداف إسرائيلي بصاروخ لمبنى مكون من أربعة طوابق، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص في حصيلة أولية.

وأشار المرصد إلى أنه لا يعرف ما إذا كان القتلى من حركة الجهاد الإسلامي أو الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله اللبناني. كما أدى الاستهداف إلى تدمير المبنى بالكامل، والذي كان يستضيف اجتماعاً لقيادات مقربة من إيران.

ووفقاً للمرصد، يُعرف الحي بأنه حي أمني يضم قيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات فلسطينية مقربة من إيران.

وأكدت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم أن هجوماً استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي.

المصدر: الكويت24