المرصد السوري لحقوق الانسان:/6/ جرحى بانفجار عبوة ناسفة في حاجز للقوات الحكومية في درعا

قال المرصد إن عدد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة والتي نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى اليوم وصول إلى أكثر من /452/ محاولة.

وأضاف أن عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها وصل إلى /293/، بينهم /7/ نساء و/4/ أطفال إضافة إلى /157/ من قوات الحكومة والمسلحين الموالين لها و/46/ من مقاتلي الفصائل ممن أجروا تسويات ومصالحات، والباقي من مسلحين تابعين لحزب الله وما يعرف بالفيلق الخامس.

وانفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، بالقرب من حاجز تابع لقوات الحكومة السورية، عند المقبرة القديمة في منطقة العباسية بدرعا البلد، ما أدى إلى وقوع ستة إصابات متفاوتة الخطورة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المصدر:نورث برس