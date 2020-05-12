المرصد السوري لحقوق الانسان:48 قتيلاً من النظام وفصيل متشدد في ريف حماة

وقعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل، أبرزها “حراس الدين”، في ريف حماة الشمالي الغربي، ما تسبّب بمقتل 48 عنصراً على الأقل من الجانبين في واحد من أكبر خروقات وقف إطلاق النار في إدلب.

وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فقد سقط 35 عنصراً من قوات النظام ومسلحين موالين لها و13 من مقاتلي تنظيم “حراس الدين” ومجموعات متشددة أخرى، قتلى جراء اشتباكات عنيفة في منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وقعت بعد منتصف ليل السبت واستمرت حتى غروب شمس، الأحد.

المصدر:الشرق الاوسط