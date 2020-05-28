المرصد السوري يجدد مطالبه بإيقاف عملية تجنيد الأطفال ضمن مختلف مناطق السيطرة على الأراضي السورية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن فصائل عسكرية عاملة ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، تواصل عملية قبول طلبات انتساب إليها من قبل أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ 18، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية بتجنيد الأطفال، الأمر الذي يشكل استياء في الأوساط المدنية وسط مطالبات بضرورة محاسبة المسؤولين عن ملفات التطويع والانتساب لقبولهم طلبات الأطفال وضمهم إلى صفوف تلك الفصائل العسكرية وتسليم السلاح لهم

وليس فقط ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، فعملية تجنيد الأطفال ممن هم دون سن الـ 18 تتواصل ضمن مختلف مناطق السيطرة على الأراضي السورية، من دجلة إلى الجولان ومن نصيب إلى اعزاز، ومن البوكمال إلى اللاذقية، دون أي مراعاة لحقوق الطفل والقوانين الدولية التي تجرم من يقوم بتجنيد الأطفال

بدوره، المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبه بضرورة الإيقاف الفوري لعملية تجنيد الأطفال في مختلف المناطق السورية، وتسريح وإعفاء كل الأطفال المتواجدين مع القوى العسكرية المتواجدة على الأراضي السورية، كما يناشد المرصد السوري المجتمع الدولي بالضغط على كافة الأطراف لمراعاة حقوق الطفل في سورية، ولاسيما بعد أن جردته الحرب من الطفولة وحرمته الكثير من حقوقه.