المرصد السوري يطالب السلطات في إقليم كردستان العراق بالإفراج عن مواطن سوري مغيب منذ أسبوع 

لا يزال مصير المواطن السوري نايف علي حسن تولد عام 1968 بريف الحسكة، مجهولًا منذ أسبوع، بعد توقيفه في معبر فيشخابور، عند عودته من إقليم كردستان العراق إلى الأراضي السورية.

ووفقًا لمصادر أهلية، فقد تم توقيف المواطن نايف علي حسن، بتاريخ 21 نيسان، لمدة 3 ساعات في المعبر من قبل القوات الحدودية في إقليم كردستان العراق للتحقيق معه، واتهامه بتأييد “الإدارة الذاتية” والعمل لصالحها، كما أن نجله شهيد في وحدات حماية الشعب، ولا يزال مغيبًا منذها.

يذكر أن المواطن تولد قرية الكف الأسود التابعة لمدينة ديريك (المالكية) بريف الحسكة، وهو عضو حزب الاتحاد الديمقراطي وعضو مجلس عوائل الشهداء بشمال وشرق سوريا

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب، السلطات الحدودية في إقليم كردستان العراق بالإفراج عن المواطن “الحسن”، أو إحالته للجهات القانونية ومحاكمته ضمن محكمة علنية في حال ثبت عليه جرم أو جنحة ما، علمًا أن المواطن دخل إلى الإقليم بشكل نظامي وبقي هناك 20 يومًا في رحلة علاج، دون أن تتعرض له السلطات في “الإقليم”.