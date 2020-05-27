المرصد السوري يكشف معلومات حول القيادي في “فيلق الشام” الذي جرى أسره في معارك ليبيا بعد تجنيده من قبل الحكومة التركية

المرصد السوري يكشف معلومات حول القيادي في “فيلق الشام” الذي جرى أسره في معارك ليبيا بعد تجنيده من قبل الحكومة التركية

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات للقيادي في “فيلق الشام” الموالي لتركيا الذي جرى أسره في معارك ليبيا على يد “قوات حفتر”، حيث ينحدر المدعو محمد البويضاني من حي باب عمرو بمدينة حمص وتحديداً من حارة الجيلاني، بداية البويضاني كانت بانضمامه لكتيبة الفاروق بباب عمرو، وعقب الخروج من الحي وسيطرة قوات النظام عليه، توجه إلى القلمون، قبل أن يعود إلى حمص من بوابة معركة “قادمون يا حمص” والتي هدفت آنذاك إلى السيطرة على المنطقة الممتدة من شاعر إلى أحياء حمص القديمة.

وعقب تأسيس فصيل “فيلق الشام” وخروج فصائل “ريف حمص الشمالي” إلى الشمال السوري، تولى البويضاني منصف قائد كتيبة المدفعية في فيلق الشام و شارك في معارك عفرين إلى جانب القوات التركية في عملية “غصن الزيتون”، ليعيث فساداً بعد ذلك ويرتكب انتهاكات كثيرة من فرض إتاوات وسرقات ونهب، وهو شخص سيء الصيت وفقاً لما ذكرته مصادر المرصد السوري

وتوجه محمد البويضاني إلى ليبيا كمرتزق للحكومة التركية، وشارك إلى جانب “حكومة الوفاق الوطني” بمعاركها ضد “قوات حفتر”، إلى أن تم أسره من قبل الأخير قبل أيام قليلة برفقة نحو 26 آخرين من مجموعته غالبيتهم من أنباء حمص ممن حولتهم تركيا إلى “مرتزقة” يعملون لصالحها.