المرصد السوري يكشف هوية قتلى الاستهداف الإسرائيلي لـ “فيلا” في مدينة بانياس

محافظة طرطوس: أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القتيل الثاني الذي كان برفقة المستشار الإيراني الذي قتل في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت “فيلا ” في أطراف مدينة بانياس في الأول من آذار الجاري، هو إيراني الجنسية أيضاً، أما الثالث فكان يتحدث اللهجة اللبنانية بحسب ما أكد الأهالي في المنازل المجاورة للفيلا المستهدفة للمرصد السوري، وعند استئجار “الفيلا ” من صاحبها قبل أشهر قيل له بأن هذا الشخص هو مساعد للخبير النفطي الذي تبين لاحقاً بعد الاستهداف بأنه مستشار إيراني، وبناءً على المعلومات آنفة الذكر التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القتلى الـ 3 هم المستشار الإيراني ومعه 2 هما إيراني والثالث لبناني الجنسية.

ويعمل المستشار في قاعدة للرادار الجوي تقع بين ظهر الزوبة والمرقب، وكانت هي المرة الأولى التي تستهدف فيها المدينة.

ونتيجة القصف الإسرائيلي تضررت العديد من المنازل المحيطة بالفيلا المستهدفة مما أدى لإصابة بعض المدنيين بجراح.

وفي فجر يوم الأول من آذار الجاري، دوت 3 انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف إسرائيلي طال “فيلا” في منطقة بطرايا في أطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوري، يتواجد ضمنها مجموعة تابعة للميليشيات الإيرانية.