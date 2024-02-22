المرصد السوري يوثق 16 حالة اعتقال وخطف ضمن منطقة “درع الفرات” منذ بداية شباط الجاري

يستمر الفلتان الأمني ضمن منطقة “درع الفرات” منذ بداية شهر شباط الجاري، تتنوع بين جرائم قتل واشتباكات مسلحة بين مجموعات وفصائل، بالإضافة إلى حالات اعتقال وخطف تعسفي تنتهي أغلبها بدفع مبالغ مالية تقدر بآلاف الدولارات، وعلى خلفية هذه الأوضاع الراهنة يسود أستياء شعبي بين الأهالي يترجم عبر مظاهرات للمطالبة بتحسين أوضاعهم منددين بفساد الحكومة السورية المؤقتة.

ومنذ بداية شباط الجاري وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 14 حالة اعتقال وحالتي خطف.

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري الانتهاكات المتعددة ضمن منطقة “درع الفرات”:

– 9 شباط، أقدم عناصر حاجز يتبع لفصيل “”الجبهة الشامية”” على اعتقال مواطنين اثنين في قرية سجو بريف إعزاز شمالي حلب، أحدهما من حلب، والآخر من حمص، جرى اعتقالهما بعد ترحيلهم من قبل السلطات التركية عبر معبر باب السلامة، في حين طالب العناصر ذوي الشابين دفع إتاوة مالية مقابل إطلاق سراحهما.”

–11 شباط، أقدم عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي على اعتقال مواطن من أهالي عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وذلك عقب عودته إلى مسقط رأسه قادماً من محافظة حلب.

– 12 شباط، اعتقل عناصر مكافحة الإرهاب، شابة تنحدر من ناحية راجو بريف عفرين، وذلك أثناء توجهها إلى مدينة إعزاز ضمن منطقة “”درع الفرات””، لتأمين احتياجها الضرورية، حيث جرى اعتقالها بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن الشابة تعمل في منظمة “”بهار”” الإنسانية منذ سنوات، بينما لا يزال مصيرها مجهولاً حتى اللحظة.”

– 17 شباط، اعتقل عناصر دورية تابعة للاستخبارات التركية والشرطة العسكرية يوم أمس الجمعة شابا من أهالي الباب بالقرب من حاجز الكعيبة بريف الباب شرقي حلب، دون معرفة التهم الموجهة إليه.

– 17 شباط، اعتقل عناصر حاجز يتبع للشرطة العسكرية على مدخل مدينة إعزاز من جهة قرية معرين، شابا من أهالي قسطل جندو بناحية شران أثناء توجهه إلى مدينة إعزاز واحتجزوا سيارته دون معرفة التهم الموجهة إليه

– 17 شباط، اعتقل عناصر حاجز يتبع للشرطة العسكرية على مدخل مدينة إعزاز على اعتقال شاب من ناحية جنديرس بريف عفرين على مدخل مدينة إعزاز من جهة طريق حلب عفرين، دون معرفة التهم الموجهة إليه.

– 19 شباط،”اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة لتركيا 3 أشخاص، ينحدرون من مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بتهمة حرق العلم التركي في وسط المدينة، ضمن منطقة “”درع الفرات””، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم.

– 19 شباط،”أقدم عناصر دورية تابعة الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس شرق حلب خلال الأيام القليلة الفائتة على اعتقال مواطن من أهالي عفرين وزوجته في أثناء توجهه الى مدينة عفرين قادمين من محافظة حلب، وذلك بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة.

– 19 شباط، أقدم مسلحون مجهولون بتاريخ 13 شباط اختطاف شاب من مدينة معرتمصرين وذلك في أثناء توجهه من معرتمصرين باتجاه مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، ولايزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة

– 21 شباط، أقدم عناصر فصيل من الجبهة الشامية على اختطاف شاب بعد ترحيله من قبل السلطات التركية عبر معبر باب السلامة الحدودي بين سوريا وتركيا، دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

– 21 شباط، أقدم عناصر حاجز يتبع للشرطة العسكرية على مدخل مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي على اعتقال شابين اثنين من أهالي مدينة الباب وذلك في أثناء توجههم من مدينة الباب باتجاه مدينة اعزاز، دون معرفة التهم الموجهة إليهما.

وتستمر الانتهاكات ضمن منطقة ” درع الفرات” في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، كما شهدت مناطق بريف حلب الشمالي لمدة يومين متتاليين احتجاجات شعبية منددين بفساد الحكومة السورية المؤقتة والهيمنة على المؤسسات المدنية في حين يعاني الأهالي في المنطقة ولاسيما ضمن مخيمات النزوح أوضاعاً معيشية صعبة دون تدخل الحكومة لتحسين هذا الواقع، وأعرب المشاركون عن استياءهم نتيجة تدني رواتب الموظفين وانتشار ظاهرة “المحسوبيات” كما تجمع العشرات من مدنيين وموظفين في بلدية جرابلس للمطالبة بتحسين أوضاعهم وإقالة المستشار التركي المسؤول عن المجلس المحلي وأعضاء المجلس المحلي في جرابلس.

وبالمقابل، تظاهر العشرات من قاطني مخيم الجبل بريف جرابلس، ضد المجلس المحلي بسبب قطع الخبز عن المخيم ومطالبة قاطنيه النازحين بمغادرة المخيم، وهدد متظاهرون من المخيم “بهدم مبنى المجلس فوق رؤوس المسؤولين”.

وتجددت المظاهرات اليوم لليوم الثاني لذات المطالب حيث تجمع المتظاهرون وسط المدينة ورفعوا علم الثورة السورية، مؤكدين على استمرار المظاهرات حتى تحقيق المطالب.