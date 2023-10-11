المركز الثقافي الإيراني يفتتح دورات مجانية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بدير الزور

محافظة دير الزور: أعلن المركز الثقافي الإيراني بدير الزور عن بدء استقبال طلاب الشهادتين (الإعدادية والثانوية) الراغبين باتباع دورات تقوية في مواد “الرياضيات واللغة العربية والإنكليزية” مجانا، (طلاب وطالبات) مع تأمين باصات ذهاب وإياب، في مقر المركز الثقافي في فيلات البلدية مقابل جمعية سارية الحسون بدير الزور.

ويأتي ذلك في إطار التغلغل الإيراني واستقطاب الأهالي لكسب الحاضنة الشعبية والتركيز على استقبال الفئات العمرية الصغيرة

على صعيد متصل، شنت دوريات خاصة بمديرية التربية حملة مداهمة لمنازل المعلمين لمنعهم من إعطاء الدروس الخصوصية بأمر من المحافظ ومدير التربية، بعد أن تم منع المعلمين الأكفاء من إعطاء الدروس الخصوصية.

وأشار المرصد السوري في 20 آب الفائت أن المركز الثقافي الإيراني بدير الزور أعلن عن بدء دورات تدريبية داخل المركز، حيث شملت تلك الدورات فنون ورسم و”ICDL ” إعداد مدربين ودورات تعليمية شملت مرحلة التعليم الأساسي، الصف السابع والثامن والتاسع ودورات تدريبية منها دورة تحت اسم “العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

واستهدفت الدورات الفئة العمرية من الـ 15 عام وما فوق وتضمنت رحلات ترفيهية وجوائز قيمة.