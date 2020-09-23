المزيد من الآليات التركية المحملة بمعدات لوجستية وعسكرية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

عمدت القوات التركية إلى جلب مزيد من التعزيزات نحو مواقعها ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، دخول نحو 30 آلية تركية محملة بمعدات لوجستية وعسكرية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، واتجهت نحو النقاط التركية في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6430 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9765 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.