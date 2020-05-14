المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى 4 تعداد الذين قتلوا في انفجار مفخخة جنوب رأس العين (سري كانييه)

المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى 4 تعداد الذين قتلوا في انفجار مفخخة جنوب رأس العين (سري كانييه)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية، جراء الانفجار الذي ضرب قرية شلاح الواقعة جنوب رأس العين (سري كانييه)، حيث ارتفع تعداد الذين استشهدوا وقتلوا إلى 4، هم اثنان من الفصائل الموالية لأنقرة ورجل مدني والأخير لم يتم التأكد من هويته حتى اللحظة، قضوا جميعاً بانفجار دراجة نارية مفخخة أمام أحد المحال التي تختص بإصلاح الدرجات النارية في القرية.

وكان المرصد السوري رصد قبل ساعات، انفجاراً هز قرية شلاح الواقعة جنوب رأس العين (سري كانييه)، والتي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ناجم عن دراجة نارية مفخخة انفجرت بالقرية، ما أدى لمقتل اثنين بالإضافة لسقوط عدد من الجرحى.