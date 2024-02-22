المسيرات الانتحارية تهاجم مواقع مدنية في سهل الغاب وإدلب.. واستهدافات متبادلة بين الهيئة وقوات النظام في ريف حلب

المسيرات الانتحارية تهاجم مواقع مدنية في سهل الغاب وإدلب.. واستهدافات متبادلة بين الهيئة وقوات النظام في ريف حلب

هاجمت مسيرة انتحارية “درون” سيارة مدنية في محيط قرية قسطون بريف حماة الغربي، مما أدى إلى عطبها.

كما هاجمت مسيرة انتحارية دراجة نارية قرب قرية فريكة بريف جسر الشغور، مما أدى لتدمرها، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وتنطلق المسيرات من مواقع سيطرة قوات النظام، وباتت مصدر قلق للمواطنين، بعد أن قطعت مسافة لأكثر من 15 كيلومتر.

على صعيد متصل، استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه موقعا لهيئة تحرير الشام على محور بسرطون بريف حلب الغربي، مما أدى إلى إصابة عنصرين من “الهيئة”.

وفي سياق ذلك، قصفت الهيئة بالصواريخ مواقع قوات النظام على محور قرية بسرطون.

وبذلك، يرتفع إلى 65 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 67 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 25 من العسكريين 47 من المدنيين بينهم6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 10 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-35 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 15 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر