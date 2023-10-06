المسيرات التركية تستهدف 4 محطات لتوليد الكهرباء وسد مزكفت في ريف القامشلي

محافظة الحسكة: استهدفت مسيرات تركية قبل قليل، محطة غاز السويدية التي تغذي المنطقة بالكامل، ومحطة نفطية تابعة لمحطة العودة شرقي بلدة القحطانية في الحسكة، ومحطة كهرباء في قحطانية، ومحطة الكهرباء في مدينة القامشلي، بالإضافة إلى سد مزكفت الذي يتواجد فيه خطوط النفط، وسط تصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة.

وبذلك يرتفع عدد الضربات الجوية التركية خلال التصعيد التركي الأخير على مناطق قوات سوريا الديمقراطية، بعد تهديدات وزير الخارجية التركية “حقان فيدان” إلى 48 في مناطق “قسد”، أسفرت عن وقوع 14 قتيل توزعوا كالتالي:

8 في الحسكة، وهم: 6 من قوى الأمن الداخلي ، و2 في استهداف سيارة قرب منشأة عسكرية في المشيرفة.

و5 في كوباني، هم: 2 من عمال الأنفاق في جلبية و3 عسكريين في صرين.

كما استشهد مدني باستهداف طائرة حربية تركية لمحطة في القحطانية.

الضربات الجوية بالتفصيل:

-15 ضربة جوية من الطائرات الحربية التركي استهدف منشأة لـ”قسد” و”مكتب المالية” في منطقة مشيرفة، والمنطقة الصناعية “رحبة عسكرية” بالقرب من مخيم واشوكاني بريف الحسكة، و مواقع نفطية في بلدة كرداهول، وراديو ستار بريف القحطانية، ومحطة سيكركا،وحاجز محركان وقرية الخربة بريف عامودا، ومحيط مخيم “روج “، ومواقع عسكرية في قرية زغات بريف المالكية، وقرية سيمالكا و محطة تقل بقلّ للنفط و كتيبة ديرك بريف المالكية، وجبل عبدالعزيز بريف الحسكة، ومستشفى كورونا في قرية كري فرا بريف الماليكة، أسفرت عن وقوع 4 جرحى من عمال منشأة في منطقة مشيرفة بينهم مدني في قرية الخرب، وشهيد مدني في القامشلي.

-33 ضربة جوية بقصف مسيرات تركية توزعت كالتالي:

– موقع في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.

-نقطة عسكرية في بلدة الجوادية “جل آغا في القحطانية

– موقع في قرية طويلة بريف تل تمر.

-سيارة عند نقطة الإنشاءات قرب المشيرفة.

-محطة مياه حمة شمال الحسكة.

-سيارة عسكرية قرب مخيم واشوكاني في توينة.

-وموقع قرية جلبية قرب أنفاق عسكرية

– وموقع جنوب غربي صرين

-ومنشأة نفط في قرية كرداهول التابعة لقحطانية.

-ومحطة قرية آلة قوس في الجوادية/ جل آغا

-وموقع في قرية الركبة بريف تل تمر.

-ومحطة تحويل الكهرباء السد الغربي والتي تغذي أجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها.

-ومحطة “سعيدة النفطية” في قرية القحطانية

-محطة كهرباء على الطريق الحزام الغربي بالقرب من مستشفى كوفيد في القامشلي

– محطتي السعيدة والعودة النفطية في بلدة القحطانية

– قرية الدردارة التابعة لبلدة تل تمر شمال غربي الحسكة

– طريق M4 بالقرب من قرية حاصودة

– ومحطة كهرباء في خراب عسكر

– موقعاً قرب مستوصف حي ميسلون شرقي مدينة القامشلي

-حقل العودة النفطي في بلدة القحطانية

-محطة كهرباء في عامودا

– منشأة نفطية بالقرب من محطة الكهرباء

– وموقع آخر في محيط محطة العودة النفطية

– معملاً لتصنيع قوالب الثلج، على الطريق الدولي.

– 3 استهدافات على محطة الغاز في السويدية بريف القامشلي.

– محطة سيكركا

– محطتي الكهرباء في القحطانية والقامشلي

– سد مزكفت بريف القامشلي

– محطة نفطية تابعة لمحطة العودة شرقي القحطانية