المضادات الأرضية التابعة لقوات النظام تسقط 7 مسيّرات لـ “هيئة تحرير الشام” في أجواء ريفي حماة وإدلب

أسقطت قوات النظام بالمضادات الأرضية 7 طائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام، حيث استهدفت المسيّرات أثناء محاولتها استهداف مواقع قوا النظام في ريفي حماة الغربي وإدلب الجنوبي، وسبق أن أسقطت قوات النظام خلال الفترة الماضية العديد من المسيّرات لهيئة تحرير الشام عبر استهدافها بالمضادات الأرضية خلال تحليقها ومحاولتها استهداف مواقع لقوات النظام لاسيما في أجواء مدينة حلب، ويأتي ذلك في إطار حرب المسيّرات بين هيئة تحرير الشام والفصائل العاملة معها من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى.

وفي 22 شباط الجاري، هاجمت مسيرة انتحارية “درون” سيارة مدنية في محيط قرية قسطون بريف حماة الغربي، مما أدى إلى عطبها.

كما هاجمت مسيرة انتحارية دراجة نارية قرب قرية فريكة بريف جسر الشغور، مما أدى لتدمرها، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.