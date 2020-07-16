المضادات الأرضية التابعة لقوات النظام تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة في ريف السلمية شرق حماة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف المضادات الأرضية التابعة لقوات النظام لطائرة مسيرة مجهولة في ريف مدينة السلمية شرق محافظة حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 24 حزيران الفائت، ضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى ضمن الأراضي السورية، حيث جرى استهداف معمل البصل الواقع بالقرب من السلمية يعمل بشكل رسمي بدوام صباحي كامل، إلا أن جزء من ذاك المعمل حولته القوات الإيرانية إلى مستودعات للأسلحة والذخائر، وأدى تدميرها لانفجارات ضخمة استمرت لساعات عدة، آثارت ذعر ورعب الأهالي من الشظايا المتطايرة، والتي أصابت مدنيين بجراح.