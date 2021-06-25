المعارض السوري فؤاد حميرة ينسحب من الائتلاف السوري المعارض بسبب المواقف المتخاذلة للائتلاف مع الثورة السورية

أعلن رئيس تيار “غد سوريا” فؤاد حميرة انسحابه من الائتلاف السوري المعارض، الموالي للمخابرات التركية، وقال “فؤاد حميرة إن هذه الخطوة كان لا بد منها، بسبب انبطاح الائتلاف أمام القوى الإقليمية، على حد وصفه، والتي أساءت لثورة الكرامة وثورة الحرية”، مضيفًا بأن هنالك أسباب أُخرى سيقوم بتوضيحها في وقت لاحق من الآن.

ويعتبر “فؤاد حميرة” من أبرز الكتاب في سوريا، وانتقل للكتابة بعد أن عمل في مجال الإعلام، اعتقلته أجهزة النظام الأمنية في يونيو/ حزيران عام 2013 في اللاذقية،ومن المسلسلات السورية التي كتبها فؤاد حميرة : حصرم شامي و ممرات ضيقة و غزلان في غابة الذئاب و الامام الشافعي ، وغيرها.