المعارض السوري يحيى عزيز عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر جود: سنعقد المؤتمر في بلدنا فقمع النظام لن يرهبنا ولن نغادر سورية

قال يحيى عزيز عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر جود في تصريح للمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت 27 آذار2021، إن المعارضة الداخلية مصرة على عقد المؤتمر لاًحقا وفي الظروف التي تراها مناسبة، لافتا إلى أن حملات النظام القمعية لن تخيفهم ولن ترهبهم عن أداء دورهم الوطني.

وأفاد عزيز بأن النظام طوق مكان المؤتمر قي خطوة تعسفية اخرى وكشف للعالم حقيقته التي كان يخفيها.

وتابع محدثنا أن مثل هذه الإجراءات لن تزيد المعارضة الوطنية إلا قوة وتمسك بمبادئ الثورة الحقيقية.

وأردف: “النظام ألغى الحياة السياسية في البلاد منذ خمسين عاما وتمسك بالحل الأمني والعسكري”.

وشدد يحيى عزيز على تمسك المعارضة بالحل السياسي السلمي وقرارات جنيف والقرار الأممي رقم 2254 الذي يرفض النظام تنفيذه.

وختم قائلا: “القمع لايزيدنا إلا قوة وتمسك بمبادئنا وسيعقد المؤتمر بسورية ولن نجبر على عقده في أي دولة مهما كان الثمن غاليا ولن ندفع لمغادرة بلدنا”.