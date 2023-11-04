المعارض فايز نايف: احتجاجات السويداء أرعبت النظام وفضحت وهنه والأولوية تطبيق القرار2254 لا كتابة دستور

يرى الدكتور فايز نايف القنطار، المعارض السوري، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن احتجاجات السويداء أحرجت النظام وأظهرت ضعفه، وخشيته من انتشار هذه الاحتجاجات. فشهدت الكثير من المناطق في ريف دمشق وغيرها انتشارا أمنيا غير مسبوق، في محاولة لمنع التظاهر، عبر وضع الحواجز الأمنية ونشر قوات عسكرية، لكي لا يتكرر مشهد السويداء حيث تمكن أبناء المحافظة الذين احتلوا الشارع وطالبوا بتنفيذ القرارات الأممية وتحقيق الانتقال السياسي للسلطة، ورحيل النظام الاستبدادي. فالاحتجاجات في السويداء تمثل قوة ضغط حقيقية تقلق النظام.

واعتبر أن الائتلاف كقوة معارضة بات في عزلة شعبية وفقد القدرة على التأثير، سيما وأنه بات الأداة بيد القوى الأجنبية لتحقيق مصالحها في سورية.

س-هل يمكن أن تكون الاحتجاجات في السويداء وسيلة ضغط على النظام؟

ج-نعم تشكل احتجاجات السويداء هاجسا للنظام وقد جاءت في وقت يعاني فيه السوريون أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث أوصل النظام البلاد إلى طريق مسدود، خصوصا بعد رفضه التعاون مع الجامعة العربية، وإفشال كل المبادرات التي يمكن أن تخرج البلاد من أوضاعها الكارثية. فالغضب الشعبي في السويداء، وضع النظام في موقف محرج وصعب، وبان عجزه في احتوائه وايقافه خوفا من أن تنتقل الاحتجاجات إلى محافظات أخرى، بدليل الاستنفار الأمني غير المسبوق في دمشق وريفها ومعظم المناطق، وقام بنشر الحواجز بشكل مكثف توجيه التهديدات لمنع التظاهر وتخويف وترهيب الاهالي والتصدي لانتشارها لاعتبار الاحتجاجات تمثل ضغطا جوهريا في وقت يعيش انهيارا على جميع المستويات، وخاصة الاقتصادي علاوة على الحصار السياسي، ولا ننسى أن محاولات التطبيع قد فشلت نسبيا ما جعله في وضع صعب في محيطه العربي…هذا الحراك السلمي الحضاري أعاد للثورة السورية بريقها الأول وشعاراتها الأولى خاصة حين يتم التركيز على الانتقال السياسي وتطبيق القرار الأممي 2254.

س-هل بات ضرورة تعويض القرارات الدولية غير المفعلة على غرار القرار 2254 لضمان أحداث الانتقال السياسي في ظل تعنت النظام؟

ج- إن تطبيق القرار الدولي هو مطلب مشروع مدعوم أمميا وآن الأوان لتطبيق هذا الانتقال والخروج من الوضع السوري الحالي ومن التشظي الذي يعيشه البلد، تطبيقه سيخرج البلاد من هذا الوضع الاقتصادي الخانق لكي يتم إخراج سورية من أزماتها،، وبالتالي وضعها على سكة الإصلاح واستعادة عافيتها، ووضعها على طريق الإعمار وفتح صفحة جديدة لتتحول لدولة مواطنة تحترم الدستور والقانون، لا دولة العصابات الخارجة عن القانون ..

س-ما تقييمكم لصمت النظام إزاء الاستهداف الإسرائيلي المستمر لمواقع سورية؟

ج-ليس جديدا، منذ عام1974يتلقى النظام الضربات والهجمات المتتالية من اسرائيل دون أي رد أو تحرك، الصمت على الإهانات الإسرائيلية بالتنسيق مع روسيا أمر مستفز، لا ننسى أن موسكو التي تحمي النظام هي من تراقب الأجواء السورية وهي التي تنسق الاستهدافات الإسرائيلية وعلى علم مسبق بها، هذا النظام غير معني بمواجهة الأعداء الخارجيين، وأصبح السوريون يتهكمون من مقولته “سنرد في الزمان والمكان المناسب” وهذا الرد لم ولن يحدث. على العكس نجد الجهد العسكري للنظام الأسدي موجه لقمع الشعب السوري والاعتداء المستمر على القرى والمدن في الشمال. حيث يتم قصف القرى وقتل المدنيين وتهجيرهم قسريا. بعد ضرب المرافق الحيوية بالبلاد كمطار حلب ودمشق من قبل إسرائيل، يقابله ذلك بشار الأسد بصمته والتنديد الفضفاض، لا بل يرد بقصف أبناء شعبه، هذا النظام الذي خان الأمانة بدل حماية الحدود والدفاع عن الأرض واستعادة الجولان، الذي سلمه والده حافظ الأسد إلى الصهاينة بلا حرب، وجه إمكانيات سورية العسكرية لقتل السوريين وتهجيرهم ودمر المؤسسة العسكرية التي باتت متهالكة من أجل أن يظل في الكرسي..

س-بعد الصراعات داخل الائتلاف الفترة الأخيرة، تراجع الحديث عن دوره في الضغط لتفعيل الحل السياسي، هل قصرت المعارضة الممثلة في الائتلاف المعترف به دوليا في حق الثورة السورية ؟

ج-أعتقد أنه فقد تأثيره ومصداقية في نظر الشعب السوري بعد أن تحول إلى أداة توجهه السياسة التركية في الاتجاه الذي تريد، وأيضا سيطرت بعض الشخصيات التي تكرر نفسها كشخصيات النظام لتبادل الأدوار، كل هذا جعله يفقد رصيده الشعبي في الواقع السوري، هو في حالة من العزلة الشعبية..

س-كان هناك حديث عن إمكانية عقد اللجنة الدستورية لاجتماع في سلطنة عمان، سيما وأن دوراتها السابقة وصفت بالفاشلة بسبب وفد النظام، هل سورية بحاجة لهذا الدستور وماذا يمكن أن يضيف؟

ج-لايعلق الشعب السوري أهمية على اللجنة الدستورية، وليس الدستور هو المشكلة ولا هو الوقت المناسب لمناقشته، تم طرح الفكرة لاحتواء القرار الدولي المتضمن تحقيق الانتقال السياسي والافراج عن المعتقلين وتشكيل هيئة حكم تملك صلاحيات مطلقة، فتم استبدال هذه الأولويات وإلهاء الناس في قضية الدستور لإضاعة الوقت والمماطلة، السوريون لاينتظرون شيء من اللجنة الدستورية. والمسألة تتعلق بسلطة شعبية تمتلك الإرادة لتطبيق الدستور، متى كان النظام يتقيد بدستور أو قانون أو وثيقة