المخابرات العسكرية تواصل حملتها الأمنية على خلفية الاستهداف الإسرائيلي أمس وتعتقل المزيد من الأشخاص في المزة فيلات

مع استمرار الحملة الأمنية التي تقوم بها شعبة المخابرات العسكرية ضمن منطقة المزة فيلات بالعاصمة دمشق، ارتفع تعداد الأشخاص الذين جرى اعتقالهم خلال ساعات إلى 4، بينهم صف ضابط، وذلك على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمبنى في المنطقة يوم أمس السبت، يذكر أن منطقة المزة فيلات تعد منطقة أمنية بشكل شبه كلي حيث تتواجد فيها مساكن شخصيات رفيعة من عسكريين وسياسيين وسفارات أيضاً.

يأتي ذلك بعد مقتل 12 شخص يوم أمس باستهداف إسرائيلي لمبنى في حي المزة فيلات بالعاصمة دمشق، والقتلى هم: 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و4 سوريين متعاقدين مع الميليشيات الإيرانية، و2 لبنانيين و1 عراقي الجنسية.

ويقع المبنى المستهدف، ضمن منطقة أمنية في حي المزة فيلات في العاصمة دمشق، وهو أحد مباني الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، كما ويقطن في الحي قيادات من “الحرس الثوري” الإيراني وحركة “الجهاد الإسلامي” و”حزب الله” اللبناني.

واستخدمت إسرائيل في استهدافها الجديد ذات الطريقة حينما اغتالت رضى موسوي قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، حيث جرى الاستهداف للمبنى بعد رصد تحركات ودخول شخصيات إليه صباح السبت.