المخدرات تشعل فتيل اشتباكات بين مسلحين موالين للنظام في حلب 

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات بين مسلحين من عشيرة “البكارة” وآخرين من “آل البري” الموالين للنظام ، نتيجة خلاف على تجارة المواد المخدرة ضمن مناطق سيطرتهما في منطقة النيرب وباب الحديد جنوب شرق حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، وسط معلومات عن استمرار الاشتباكات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وتنتشر تجارة وترويج المواد المخدرة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بضوء أخضر من الأجهزة الأمنية والمتنفذين.

وأشار المرصد السوري، في 7 شباط الجاري، إلى إن قوات حرس الحدود الأردنية أحبطت عملية تهريب مخدرات، قادمة من داخل الأراضي السورية، عبر مهربين مرتبطين بحزب الله “اللبناني”، في المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود السورية في ريف السويداء، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل 3 مهربين وإصابة عنصر من قوات حرس الحدود الأردنية بجراح متفاوتة.

وكما ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال العملية