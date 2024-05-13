“الموت أرحم من العودة لحضن النظام”.. لاجئون سوريون في لبنان يناشدون عبر المرصد السوري لإيقاف عمليات ترحيلهم ووقف الانتهاكات بحقهم

لا تزال الانتهاكات والحملات العنصرية وحملات الترحيل القسرية مستمرة بحق اللاجئين السوريين في لبنان من قبل بعض “العنصريين” والجيش اللبناني بتحريض مباشر من قبل بعض السياسيين “العنصريين” اللبنانيين، ولا يزال يعاني الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان من القرارات الجائرة بحقهم والمعاملة السيئة التي يقابلون بها في البلد الجار الذي اختاروه ملاذاً آمناً هرباً من آلة الحرب الوحشية ومن الاعتقال والتعذيب والقتل على يد قوات النظام.

ووصلت العديد من نداءات الاستغاثة للمرصد السوري لحقوق الإنسان من قبل لاجئين سوريين في لبنان، يناشدون فيها بتدخل المجتمع الدولي والمنظمات الفاعلة من أجل إنهاء معاناتهم داخل الأراضي اللبنانية في الوقت الذي يرفضون بشدة العودة إلى وطنهم خوفاً من وقوعهم في قبضة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام لكون الكثير منهم من المعارضين للنظام ومصيرهم المحتم هو إما الاعتقال والتعذيب أو الموت في حال عودتهم.

وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إغلاق الكثير من المحلات التجارية والمصانع العائدة ملكيتها للسوريين خلال الأيام الفائتة، من قبل السلطات اللبنانية ومصادرة كميات كبيرة من البضائع والمواد وتكبدهم خسائر مادية فادحة، فضلاً عن عمليات الترحيل العشوائية القسرية التي تجري بحق السوريين وإعادتهم إلى مناطق سيطرة قوات النظام دون وجود أي ضمانات أمنية تحميهم من المساءلة والاعتقال. ولفتت المصادر، بأن الكثير من حالات الترحيل وقعت بحق لاجئين سوريين يعيشون في لبنان بشكل نظامي ولديهم كافة الأوراق الثبوتية الرسمية.

وتعد المناطق التي تقع تحت نفوذ حزب القوات اللبنانية من أكثر المناطق التي يتعرض فيها السوريين للتنكيل والانتهاكات والترحيل القسري ومصادرة الممتلكات وتقييد الحرية.

وتأتي هذه الانتهاكات المتواصلة في ظل عدم وجود استقرار داخل الأراضي السورية وعدم وجود بيئة آمنة لضمان عودتهم بشكل آمن، حيث أشار الكثير من اللاجئين السوريين خلال مناشدتهم عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنهم باتوا يفضلون الموت على العودة إلى حضن النظام من جديد، في حين تكتفي مفوضية اللاجئين بالرد على مناشدات وصيحات اللاجئين السوريين في لبنان بقولها بأنها لا تستطيع فعل شيء لهم.

وناشد أمس سجناء سوريون في سجن رومية بلبنان، لانقاذهم ومنع ترحيلهم إلى سوريا وتسليمهم للنظام، بعد الكشف عن خطة لترحيل عدد من المساجين لبلادهم.

ويضم سجن رومية مئات السجناء السوريين منهم منشقين عن قوات النظام برتب مختلفة ومقاتلين سابقين، وآخرين، هددوا في آذار الفائت بإقدامهم على الانتحار قبل أن يتم تسليمهم إلى النظام السوري.

وفي سياق منفصل، انتحر شاب سوري شنقا، صباح اليوم الأحد داخل مخيم “رقم 018” للاجئين السوريين في بلدة مجدل عنجر بالبقاع الأوسط في لبنان.

وكتب الشاب رسالة وجدت بجانب جثته، اعتذر فيها من أمه، وبرر إقدامه على الانتحار لأنه لم يعد قادرا على تحمل آلام الحياة والأوضاع المعيشية القاسية.