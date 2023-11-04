الميليشيات الإيرانية تمنع الأهالي من العودة لمنازلهم وإعادة تأهيلها في حي العمال بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور : أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات الإيرانية المتمركزة في مدينة دير الزور تمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم و إعادة تأهيلها في حي العمال و شارع بورسعيد بسبب وجود مركز الحرس الثوري الإيراني للتسليح و تطويع الأفراد في صفوفها، ووجود حواجز لحماية المراكز للميليشيات وانتشار عناصر في الأبنية القريبة ومنعهم أي شخص من الاقتراب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 31 تشرين الأول الفائت، إلى أن عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة دير الزور يقومون بعمليات سرقة و”تشليح” للمدنيين مرتدين زي عناصر المخابرات العسكرية في مدينة دير الزور، حيث يعمدون إلى فرض مبالغ مالية على المدنيين على عدد من الحواجز العسكرية إضافة لفرض إتاوات مالية على المحلات التجارية في المدينة باسم المخابرات العسكرية، وقد تكررت حوادث السرقات و”التشليح” عدة مرات خلال الأيام الماضية.