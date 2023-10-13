المقاتلات الحربية الروسية تشن غارات جديدة وتستهدف 4 مواقع ضمن منطقة “خفض التصعيد”

شنت الطائرات الحربية الروسية قبل قليل غارات جديدة ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، حيث استهدفت بلدة العنكاوي في منطقة سهل الغاب شمال غرب حماة، ومحيط قرية الشيخ سنديان بريف إدلب الغربي، ومحيط بلدة البارة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع غارة استهدفت الكبينة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 11 تشرين الأول الجاري، بأن طائرات حربية روسية قصفت محيط بلدة جوزف بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وشاركت الطائرات الحربية الروسية حملة التصعيد الدموي منذ 5 تشرين الأول واستهدفت مواقع مدنية وتمركزات عسكرية بـ 41 غارة، وتوزعت على كالتالي: 25 غارة في 6 تشرين الأول، و7 غارات في 7 تشرين الأول، و 3 غارات على كبانة في 9 تشرين الأول، و4 غارات على محيط بلدة جوزف بجبل الزاوية في 10 تشرين الأول