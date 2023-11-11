المقاتلات الحربية الروسية تشن غارات جوية جديدة ضد مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية حمص

نفذ الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، ضد مواقع يتوارى ضمنها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية، في محيط حقل الدبيات للغاز وغرب المحطة الثالثة في بادية حمص، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 9 تشرين الثاني الجاري، مقتل 7 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، بغارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق انتشارهم وتواجدهم ببادية الرصافة عند مثلث حمص-الرقة-دير الزور، وذلك على خلفية الهجوم الدموي العنيف.

وفي 8 تشرين الثاني، تناوبت طائرتان حربيتان، على قصف مناطق عند مثلث حمص-الرقة-دير الزور في البادية السورية يعتقد أن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يتوارون فيها، تزامنا مع تحليق طائرة استطلاع روسية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك، بعد سقوط العشرات من قوات النظام في أعلى حصيلة هجوم بعمليات التنظيم منذ مطلع العام.