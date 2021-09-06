المقاتلات الحربية الروسية تعاود استهداف جبل الزاوية بالغارات الجوية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة خفض التصعيد، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم الاثنين، لغارات جوية استهدفت خلالها أماكن في كنصفرة والفطيرة وعين لاروز بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن الطائرات الحربية الروسية، شنت صباح الأحد 9 غارات جوية استهدفت خلالها بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، ومحيط كفريدين والشيخ سنديان بريف جسر الشغور غربي إدلب، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، حيث جرى استهداف محيط النقطة التركية في البارة، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام بعشرات القذائف الصاروخية مناطق في كنصفرة بجبل الزاوية، جنوبي إدلب، بينما استهدفت هيئة تحرير الشام اثنين من عناصر قوات النظام بالقناصات على محور كنصفرة، ما أدى لإصابتهما بجراح خطرة وسط معلومات عن مقتلهما.