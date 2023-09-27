المقاتلات الروسية الحربية تعاود قصفها وتنفذ 3 غارات ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

شنت طائرات حربية روسية في ساعات الصباح الأولى، 3 غارات جوية جديدة، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان، استهدفت محيط قرية الحلوبة بريف إدلب الجنوبي، وقرية العنكاوي بمنطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ويشار إلى أن هذه الغارات الثانية من نوعها خلال 48 ساعة في ذات الموقع.

وتزامن ذلك، مع قصف مدفعي نفذته قوات النظام على قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى محيط قريتي كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي.

ونفذ الطيران الحربي الروسي 8 غارات جوية جديدة بتاريخ 25 أيلول الجاري، على قرية العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، وقرية الحلوبة بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، ويشار بأن المناطق المستهدفة تنتشر فيها نقاط لهيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني وعدة فصائل أخرى بينها فصائل تابعة للجيش الوطني.