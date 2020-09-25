المقاتلات الروسية تبدأ جولة قصف جديدة على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

رصد المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، جولة جديدة من القصف الجوي بدأتها المقاتلات الروسية على مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، حيث تتناوب عدة مقاتلات روسية على استهداف مواقع التنظيم عند مثلث حماة – حلب – الرقة، وسط معارك كر وفر متواصلة بين عناصر التنظيم وقوات النظام في البادية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، تناوب عدة طائرات روسية على قصف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية عند مثلث حماة – حلب – الرقة، تزامنا مع تجدد المعارك بين تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى.