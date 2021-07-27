المرصد السوري لحقوق الانسان


المقاتلات الروسية تجدد غاراتها على منطقة “خفض التصعيد” مستهدفة محيط نقطة تركية في جبل الزاوية جنوب إدلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد الغارات الجوية على منطقة “خفض التصعيد” حيث استهدفت المقاتلات الروسية بنحو 10 غارات جوية محيط بلدة كنصفرة ومحيط النقطة التركية في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم نحو 8 غارات نفذتها المقاتلات الروسية استهدفت منطقتي السرمانية ودوير الأكراد في ريف حماة الغربي، تزامن ذلك مع قصف براجمات الصواريخ من قِبل قوات النظام استهدف منطقة العالية بريف إدلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

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