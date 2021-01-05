المقاتلات الروسية تستهدف بأكثر من 20 ضربة جوية مناطق انتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الميادين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ المقاتلات الروسية لأكثر من 20 ضربة جوية منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء، على مواقع انتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالقرب من فيضة ابن موينع ببادية الميادين بريف ديرالزور الشرقي، وأشار المرصد السوري مساء الأمس، إلى أن قوات النظام تواصل أعمالها في تمشيط البادية السورية الممتدة من ريف حماة الشرقي وصولاً إلى محافظتي الرقة ودير الزور شمالاً، وسط ظروف صعبة ومواجهات واشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وكان عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” قد استهدفوا، أمس الأول، حافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق-الرقة قرب منطقة وادي العزيب، ما أدى إلى مقتل 12 من قوات النظام، بالإضافة إلى 3 مواطنين بينهم طفلة، وإصابة أكثر من 16 شخص بينهم 4 مدنيين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30 ديسمبر/كانون الأول الفائت، كميناً محكماً لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدف 3 حافلات مبيت تقل عناصر من المسلحين الموالين للنظام و”الفرقة الرابعة”، في بادية الشولا على طريق حمص-دير الزور، ما أدى إلى مقتل 39 عناصر وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.