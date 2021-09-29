المقاتلات الروسية تستهدف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” بنحو 50 ضربة جوية في البادية السورية تزامنًا مع حملة تمشيط تستهدف مواقع التنظيم

المقاتلات الروسية تستهدف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” بنحو 50 ضربة جوية في البادية السورية تزامنًا مع حملة تمشيط تستهدف مواقع التنظيم

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ المقاتلات الروسية نحو 50 ضربة جوية على مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية حمص الشرقية وصولًا إلى بادية حماة الشرقية، تزامن ذلك مع بدء قوات النظام برفقة الميليشيات الموالية لروسيا بحملة تمشيط جديدة للبحث عن خلايا التنظيم في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق في الـ 26 من سبتمبر/أيلول الحالي، مقتل 4 من عناصر ميليشيا “لواء القدس الفلسطيني” الموالي لروسيا، في عمليات لتنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن بادية حمص الشرقية، خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، وذلك في إطار النشاط الكبير للتنظيم في عموم البادية السورية.