المقاتلات الروسية تشن أكثر من 10 غارات على ريفي إدلب واللاذقية

شنت طائرات حربية روسية صباح اليوم الأحد، 12 غارة على الأقل على ريفي اللاذقية وإدلب، حيث استهدفت قرية البرناص ومحيطها بريف إدلب الغربي، وتلال الكبانة ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، يذكر أن البرناص فيها نقطة تركية، على صعيد متصل قصفت قوات النظام صباحاً، مناطق في محاور كبانة في جبل الأكراد، ومحاور أخرى في جبل التركمان، والعنكاوي والقاهرة والسرمانية وخربة الناقوس في سهل الغاب شمال غربي حماة.

وكان المرصد السوري رصد مساء 29 نيسان الفائت، تنفيذ طائرات حربية يرجح أنها روسية غارات على مواقع قرب الحدود الإدارية ما بين محافظتي إدلب وحماة، حيث سمع دوي انفجاراتها قرب محطة زيزون الحرارية، فيما أفادت مصادر محلية باستهداف موقع عسكري في منطقة خربة الناقوس بسهل الغاب، دون ورود تفاصيل عن حجم الخسائر حتى الآن.