المقاتلات الروسية تنفذ غارات جوية على محور كبانة في جبل الأكراد

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “خفض التصعيد”، بأن الطائرات الحربية الروسية نفذت أكثر من 6 غارات جوية على مناطق في محور كبانة ضمن جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري أشار في 9 الشهر الجاري، إلى غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية، استهدفت خلالها محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وحرش جوزف بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 3 تموز الجاري، بأن الطيران الروسي استهدف بغارتين جويتين محطة الروج الشمالي والتي تحوي على عشر مضخات ومجهزة بشكل كامل للعمل، حيث تروي المحطة حوالي ٣٥٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية، كما طالت إحدى الغارات الجوية بثلاثة صواريخ مركزًا للدفاع المدني في منطقة الشيخ يوسف، مما أدى إلى الخروج المركز عن الخدمة، دون تسجيل أي إصابات.