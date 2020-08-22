المقاتلات الروسية تواصل ضرباتها الجوية المكثفة على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار القصف الجوي من المقاتلات الروسية على مناطق انتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن قوات النظام وبدعم من الروس تتحضر لشن حملة واسعة تستهدف خلالها بقايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في البادية السورية، والممتدة من ريف حمص الشرقي وريف الرقة الجنوبي والغربي وصولاً إلى البادية الممتدة حتى ريف دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح أمس الجمعة، سرب من الطائرات الحربية الروسية، تحلق في أجواء البادية السورية بريفي حمص والسويداء، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة تستهدف مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي ينتشر ضمن مساحات واسعة هناك، حيث تشارك 7 طائرات حربية بعمليات القصف.