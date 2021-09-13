المقاتلات الروسية قصفت مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم” الدولة الإسلامية” في البادية السورية بنحو 70 ضربة جوية خلال اليوم

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الاثنين، تناوب عدة مقاتلات روسية على قصف مواقع يعتقد بأن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تتحصن بها بأكثر من 70 ضربة جوية في بادية الرصافة في ريف الرقة، وجبال البشري غربي دير الزور، وبادية السخنة بريف حمص الشرقي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر أمس الأول، بأن 5 طائرات حربية روسية تناوبت على قصف بادية الرصافة جنوب غربي الرقة.

وبذلك يرتفع إلى 74 تعداد الغارات الروسية خلال اليوم، غالبيتها على بادية الرصافة وبادية اثريا في ريف حماة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع انتشار مسلحين موالين لروسيا في باديتي الشولا وكباجب في بادية دير الزور، لتأمين الطرقات من هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية”.