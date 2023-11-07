“المقاومة الإسلامية” المدعومة من إيران تستهدف بالصواريخ قاعدة حقل “الكونيكو” التابعة للتحالف الدولي في ريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور: سمع دوي عدة انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف “المقاومة الإسلامية” المدعومة من إيران لقاعدة حقل الكونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي التي تعتر من أكبر قواعد “التحالف الدولي” في سوريا بعدة صواريخ.

وفي السياق، استقدمت قوات “التحالف الدولي” رتل عسكري إلى منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة بعد استهداف قاعدة حقل “الكونيكو”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 24 استهدافا لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: ، 5 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و4 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 3 على قاعدة خراب الجير برميلان، 4 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك