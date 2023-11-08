“المقاومة الإسلامية” تستهدف قاعدة أمريكية في سورية.. وارتفاع عدد هجمات “الانتقام لغزة” إلى 25

دوت انفجارات في منطقة قاعدة الشدادي إحدى القواعد العسكرية للقوات الأمريكية في سورية، نتيجة هجوم نفذته ” المقاومة الإسلامية” على القاعدة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وتشهد مناطق تواجد قوات التحالف الدولي” تصعيدا عسكريا لافتا، لا سيما في زيادة حدة الهجمات ضد القواعد العسكرية الأمريكية المنتشر في الأراضي السورية من قبل إيران وموالين لها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 25 استهدافا لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: 5 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و4 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 3 على قاعدة خراب الجير برميلان، و5 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك