المقداد: سلطنة عمان تقف إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب منذ البداية وحتى اللحظة

المقداد: سلطنة عمان تقف إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب منذ البداية وحتى اللحظة

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن سلطنة عمان تقف إلى جانب بلاده في حربها على الإرهاب والتطرف “منذ البداية وحتى هذه اللحظة”.

وأوضح المقداد أن “الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى سلطنة عمان تهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف: “في سوريا نحن نحارب الإرهاب والتطرف ونعمل ضد الإجراءات القسرية أحادية الجانب، والأشقاء في سلطنة عمان يقفون إلى جانب الشعب السوري في هذا المجال منذ بداية هذه الحرب على الإرهاب وحتى هذه اللحظة”.

وتابع: الأشقاء في سلطنة عمان كان لهم موقف مميز في كل المحافل الدولية تجاه ما جرى في سوريا، ووقفوا إلى جانب الحق والمنطق ووقفوا ضد الإرهاب ومع وحدة أرض وشعب سوريا، لذلك كان هذا الموقف العماني يحظى باحترام وتقدير كل السوريين”.

وأردف المقداد: “نحن نرى أن هذا الموقف يحتذى وهناك الآن تأييد له من قبل الكثير من الدول التي ناصبت سوريا العداء، لأنه ثبت لها أن معاناة السوريين لا تخدم أيا منهم وهي تزيد من آلام ومشاكل المنطقة وأن الإرهاب لا يمكن أن ينحصر في مكان معين بل سيتمدد إلى كل أنحاء المنطقة ودولها وحتى خلف المنطقة إلى أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية”.

المصدر: RT