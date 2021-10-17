المقداد يؤكد لغراندي حرص سوريا على التعاون لتسهيل عودة المهجرين السوريين

دمشق 17 أكتوبر 2021 (شينخوا) أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم (الأحد) خلال لقاء مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حرص بلاده على التعاون لتسهيل عودة المهجرين السوريين، بحسب الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المقداد وغراندي بحثا خلال لقائهما “مجالات التعاون بين الحكومة السورية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين”.

ونقلت الوكالة عن المقداد تأكيده خلال اللقاء على “أهمية استمرار وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين مستعرضاً الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم”.

كما أكد حرص الحكومة السورية على التعاون مع المفوضية في هذا المجال على أساس الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة سوريا أرضا وشعبا بعيدا عن محاولات بعض الأطراف استخدام هذا الملف لأهداف سياسية تتناقض مع مصلحة السوريين ومع الطابع الإنساني البحت له.

بدوره، أكد غراندي ارتياحه للتعاون القائم بين المفوضية والحكومة السورية، معرباً عن استعداد المفوضية للاستمرار في حشد كل الإمكانيات وتسخيرها من أجل تأمين المتطلبات الأساسية للعودة، بحسب الوكالة.

وشدد غراندي على التزام المفوضية بالعمل وفق أهدافها الإنسانية فقط وحرصها على الابتعاد عن أي أجندات سياسية.

وأجرى غراندي اليوم عدة لقاءات مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، ورئيس منظمة الهلال الأحمر السوري خالد حبوباتي.

وكانت سوريا قد عقدت في نوفمبر من عام 2020 مؤتمرا لعودة اللاجئين في دمشق، بمشاركة عربية ودولية.

وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة فأن ما يزيد من 5.5 مليون لاجئ مسجلين في الدول المجاورة لسوريا أو بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى 10 فبراير الماضي. وتعتبر تركيا حتى الآن الدولة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين السوريين بأكثر من 3.6 مليون لاجئ.

وقدر برنامج الأغذية العالمي أن 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

المصدر:شينخوا