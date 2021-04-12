المقداد يلتقي قائد “الأندوف”: تأكيد على دعم القوة الأممية لمراقبة اتفاقية الفصل

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان السوري المحتل (الأندوف) آشوار هامال الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن المقداد أكد لهامال والوفد المرافق له، موقف حكومة بلاده “الثابت والمتمثل بتقديم الدعم لقوة الأندوف”.

وأوضحت أن ذلك بهدف التنفيذ التام والكامل للولاية المناطة بها، وتحديدا مراقبة فض الاشتباك، والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات والمتمثلة باعتداءاتها المتكررة على السيادة السورية”.

وأشارت الخارجية إلى أن “الاعتداءات يجب أن تشمل تلك التي تتم عبر خط فض الاشتباك أو عبر الأراضي اللبنانية كما حدث في الاعتداء الأخير، بالإضافة إلى تقديم إسرائيل الدعم بأشكاله المختلفة للمجموعات الارهابية المسلحة التي ارتكبت اعتداءات على قوة فض الاشتباك”.

المصدر: روسيا اليوم