المقربة من “حزب الله” اللبناني.. استنفار أمني كثيف من قبل “كتائب البعث” لأسباب مجهولة في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: تشهد مدينة الزبداني بريف دمشق انتشاراً أمنياً كثيفاً، حيث انتشر عناصر يتبعون لـ “كتائب البعث” التابعة لقوات النظام والمقربة من “حزب الله” اللبناني، على طرق المحطة والميداني ودوار الهدى ومنطقة عسيلان، بعد نصب حواجز طيارة لهم في تلك المناطق، وسط تشديد أمني شمل العناصر المسلحة والتأكد من بطاقاتهم العسكرية وأرقام السلاح، فضلاً عن تفتيش المارة على الحواجز، لأسباب مجهولة.

ويشار إلى أن ذلك بطلب وأوامر من مدير مدينة الزبداني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 31 كانون الثاني الفائت، مقتل متزعم مجموعة مسلحة تابعة لكتائب البعث الرديفة لقوات النظام والمقربة من “حزب الله” اللبناني، في عملية اغتيال نفذها مسلحين مجهولين، اليوم، حيث جرى استهدافه بالرصاص أمام منزله في شارع النهر بمدينة النبك بريف دمشق.